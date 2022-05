In wenigen Tagen ist es so weit: Die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) stehen an. Zu diesem besonderen Anlass reisen auch Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) nach England – das Paar hatte vor über zwei Jahren seinen royalen Exit beschlossen, um fortan im sonnigen Kalifornien zu leben. Berichten zufolge hieß es nun: Harry und Meghan wollen bei ihrem UK-Aufenthalt bloß keine Aufmerksamkeit erregen!

Wie Daily Mail berichtet, haben der Duke und die Duchess of Sussex der Königin offenbar mitgeteilt, dass sie sich während der Jubiläumsfeierlichkeiten zurückhalten werden. Demnach wollen die zwei nur an offiziellen Terminen teilnehmen und nicht unangekündigt in Erscheinung treten. Zuvor hatte das Oberhaupt des britischen Königshauses bereits betont, dass das insgesamt vier Tage andauernde Fest nicht von irgendwelchen Familiendramen überschattet werden soll.

Kürzlich gab es sogar Anzeichen dafür, dass Harry und Meghan möglicherweise einen längeren Aufenthalt in England planen. Denn wie The Sun berichtet hatte, kehren die beiden für ihren Aufenthalt nicht nur in ihren alten Wohnsitz, dem Frogmore Cottage, zurück – sie haben auch die Miete für ihre ehemalige Residenz verlängert. Daneben hieß es, dass der Ort auch als geeignete Kulisse für die Netflix-Dokumentation des Paares dienen könnte.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2022

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

