Nicolas Puschmann (31) hat Blut geleckt! Der ehemalige Prince Charming hatte Ende des vergangenen Jahres sein Unter uns-Debüt gefeiert – und zwar in der Rolle des Frauenarztes Dr. Richard Schilling. Die Zuschauer waren ziemlich begeistert von dem Kurzauftritt des Quereinsteigers und haben sich direkt gewünscht, ihn bald wieder in der Serie begrüßen zu dürfen. Und tatsächlich erfüllt die Produktion diesen Wunsch jetzt auch: Nicolas ist bald wieder bei "Unter uns" zu sehen.

Wie RTL verkündet hat, ist der 31-Jährige ab dem 15. August wieder als Frauenarzt im Einsatz – wer ihn dann in seiner Praxis aufsuchen wird, ist bisher noch geheim. Nicolas selbst versprach in einem Interview aber noch mehr Spannung und vor allem Drama. Der Hamburger kann es offenbar noch gar nicht richtig fassen, dass sein Abenteuer weitergeht. "Dr. Richard Schilling ist zurück in der Schillerallee und ich freue mich riesig", schwärmte er.

Bei seinem ersten Auftritt habe Nicolas allerdings noch Angst gehabt, bei den eingefleischten "Unter uns"-Fans nicht punkten zu können. "Es gibt 'Unter uns' schon so lange, und dann kommt man da so als Gast rein und möchte die Fans der Serie natürlich nicht enttäuschen und man möchte abliefern", teilte er seine Sorgen damals auf Instagram.

RTL / Stefan Behrens Nicolas Puschmann, Luca Maric und Tabea Heynig bei "Unter uns"

Getty Images Nicolas Puschmann bei der About You Fashion Week

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, erster Prince Charming

