Nach jahrelanger Funkstille ist Julian F. M. Stoeckel (35) wieder im Reality-TV zu sehen! Neben Joey Heindle (29), Marc Terenzi (43) und Jenny Elvers (50) gehört auch der 35-Jährige zum diesjährigen Cast vom Club der guten Laune. Dabei war sich der Entertainer gar nicht so sicher, ob er Teil dieser Show werden wollte! Promiflash traf den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer exklusiv und hakte im Interview nach: Wie reagierte Julian auf die Show-Anfrage?

Auf die Frage, ob er sich sofort sich mit "Club der guten Laune" nach acht Jahren Reality-TV-Abstinenz sicher gewesen sei, fand der gebürtige Berliner ehrliche Worte: „Ganz im Gegenteil! Es gab einige Gespräche mit der Produzentin, einige Telefonate und Video-Calls – ich habe sehr, sehr lange nicht zugesagt." So hegte Julian einige Zweifel: "Bin ich überhaupt der Richtige? Vor acht Jahren war ich [...] noch jünger und naiver. Jetzt sieht man seine Arbeit und sein Wirken ganz anders." Bereut habe der Reality-TV-Star seine Entscheidung aber nicht, wie er gegenüber Promiflash erklärte.

So sagte Julian auch von sich, dass er heute nicht mehr an jedem Format teilnehmen würde: "Ich hatte in den vergangenen Jahren sehr viele Angebote. Aber ich wollte sie nicht machen, weil man sich entweder monetär nicht einigen konnte oder ich das Konzept einfach nicht machen wollte." Außerdem ergänzte der Reality-TV-Darsteller, dass er heute in einem Alter sei, in dem er nur Projekte mache, von denen er wirklich überzeugt sei!



"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

Getty Images Julian F. M. Stoeckel im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel im April 2022

Anzeige

Julian F. M. Stoeckel Julian F. M. Stoeckel, Entertainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de