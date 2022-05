Süßes Liebesgeständnis von Julian F. M. Stoeckel (35)! Ab dem 4. Mai wird das neue Unterhaltungsformat Club der guten Laune bei Sat.1 an den Start gehen. Neben Joey Heindle (28), Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) gehört auch der einstige Dschungelcamp-Star zu dem Cast. Für die Dreharbeiten in Thailand mussten die Promis ihre Liebsten für mehrere Wochen in der Heimat zurücklassen. Im Promiflash-Interview verriet Julian, wie er mit der Distanz zu seinem langjährigen Partner umgegangen ist.

Fünf Jahre sind Julian und sein Partner in diesem Jahr zusammen. Obwohl der Designer seinen Liebsten weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, plauderte er nun gegenüber Promiflash darüber, wie er die räumliche Trennung während der Dreharbeiten empfunden hat. "Wenn man jetzt tagsüber viel Action hat, immer Menschen um sich und viel Trubel, dann fallen einem die Dinge gar nicht so auf. Aber wenn man dann mal die stillen, die ruhigen Momente hat, dann sehnt man sich nach seinem Partner, seiner Familie und Freunden", erinnerte sich Julian an die Zeit in Thailand und fügte hinzu, dass die beiden Verliebten während ihrer ganzen Beziehung noch nie so lange voneinander getrennt gewesen seien.

Zeit für sich braucht der Berliner jedoch trotzdem hin und wieder. "Ich bin auch kein Mensch, der ständig und pausenlos andere Menschen um sich haben muss. Ich liebe das allein sein, die Stille. Ich genieße das und brauche das auch", erzählte er weiter.

Anzeige

SAT.1/ Julian Essink Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

Anzeige

Sat.1/ Julian Essink "Club der guten Laune"-Teilnehmer Julian F. M. Stoeckel

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de