Wie steht es um die Ehe von Simone Mecky-Ballack (46)? Nach ihrer Trennung von Ex-Fußballer Michael Ballack (45) hat die Promi Big Brother-Teilnehmerin in Andreas Mecky das große Glück gefunden. Der IT-Unternehmer und Simone kennen sich aus ihrer gemeinsamen Heimat Kaiserslautern – und das schon seit rund 30 Jahren. 2019 haben die beiden sogar geheiratet. Aber wie läuft es aktuell in ihrer Beziehung? Es gibt Gerüchte, dass es zwischen Simone und Andreas kriselt.

Wie Bild von einem Insider erfahren haben will, kämpfen die 46-Jährige und ihr Ehemann derzeit gegen große Beziehungsprobleme an. Angeblich ist Andreas sogar aus Simones Haus am Starnberger See ausgezogen. Dem Insiderbericht nach habe unter anderem die schwere Phase nach dem schrecklichen Quad-Unglück, bei dem Simones Sohn Emilio ums Leben gekommen ist, zu Spannungen bei den Eheleuten geführt. Es sei zudem nicht das erste Mal, dass Andreas – zumindest vorübergehend – aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen sei. Auch in einem Lokal habe er vor den Augen anderer Gäste bereits von einer "schweren Krise" gesprochen.

Weder Simone noch ihr Mann haben sich auf Bild-Anfrage zu den Gerüchten um ihre Eheprobleme geäußert. Auf Instagram hat sich die gebürtige Pfälzerin allerdings mit einem mehrdeutigen Bibelzitat gemeldet. "Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht", schrieb sie – ließ eine weitere Erklärung jedoch aus.

ActionPress Simone Ballack, Unternehmerin

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio

Getty Images Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky, 2019

