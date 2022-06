Morgen ist es endlich so weit! Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen (96) beginnen am Donnerstag in London. Auch Prinz Harry (37), seine Frau Herzogin Meghan (40) und die gemeinsamen Kinder sind bei dem Mega-Event dabei. Die Familie reist deshalb extra aus ihrer Wahlheimat USA an. Zuletzt gab es zwar Unstimmigkeiten, ob sie in England überhaupt Polizeischutz bekommt. Seit Mittwoch steht aber fest, dass der Brite und seine Liebsten während ihres Aufenthalts doch von Bodyguards beschützt werden. Jetzt sind Harry, Meghan und die Kids auch schon in London angekommen!

Wie Page Six nun berichtet, soll das Ehepaar am Mittwochnachmittag in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs gelandet sein. Laut eines Insiders seien Harry, Meghan und ihre Kinder Archie (3) und Lilibet aber nicht wie gewohnt mit dem Privatjet geflogen. Stattdessen haben sie dem Informanten zufolge einen Linienflug von Los Angeles nach London genommen. Ob das wohl einen bestimmten Grund hat?

Die Familie scheint sich jedenfalls schon sehr auf die Veranstaltung zu freuen. "Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex sind begeistert und fühlen sich geehrt, mit ihren Kindern an den Platin-Jubiläumsfeierlichkeiten der Queen [...] teilzunehmen", hatte ein Sprecher des Paares bereits im Mai verkündet.

Getty Images Die Queen im Mai 2022 in London

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juli 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

