Will Josephine Jochmann einen neuen Mann an ihrer Seite? Die Influencerin, die vor allem unter dem Namen Josimelonie bekannt wurde, suchte in den vergangenen Monaten bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment nach dem großen Glück. Mit Ronny Drewling schien sie dieses gefunden zu haben. Doch vor dem Altar servierte ihr Traummann die Musikerin ab und schlief zudem mit ihrer Freundin! Seit dem Drama sind inzwischen einige Wochen ins Land gezogen – ist Josi inzwischen wieder bereit für eine neue Liebe?

In einer Fragerunde auf Instagram wollten die Fans der Web-Beauty genau das wissen. Josi erklärte daraufhin: "Bereit ist schwierig. Ich denke, dass man immer wieder bereit ist, wenn der Richtige vor einem steht!" Es gebe in ihrem Leben durchaus Menschen, vor denen sie sich öffnen könne, auch emotional. "Ich bin absolut pro Beziehung und hätte gerne jemanden in meinem Leben. Aber nicht auf Zwang!", versicherte sie.

Nach dem gescheiterten Jawort hatte Josi kein gutes Haar an ihrem Ex gelassen. Dass Ronnie sich nach dem Betrug damit rechtfertigte, die zwei seien kein echtes Paar gewesen, macht sie besonders sauer: "Steh doch einfach dazu, dass du mich betrogen hast, Ronny!"

