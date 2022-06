Daniela Katzenberger (35) fährt wohl nicht so gerne ihre Krallen aus – und das, obwohl es öfters innerhalb der Familie zu Streitereien kommen soll. Denn zwischen der Katze und ihrer jüngeren Halbschwester Jenny Frankhauser (29) soll aktuell erneut dicke Luft herrschen. Die beiden Frauen gerieten schon in der Vergangenheit öfter aneinander. Jedoch hat die Blondine ihre eigene Art, mit Streitereien im engsten Kreis umzugehen: Daniela verriet nun, dass sie nach einer Auseinandersetzung einfach den Kontakt verweigert!

In der aktuellsten Folge des Podcasts "Katze & Cordalis" sprach die Familie darüber, wie sie mit Streitigkeiten umgehen. "Ich würde sagen, so im Hause Katzenberger-Klein ist es auf jeden Fall so, dass man sich gar nicht so viel streitet. Man blockiert sich dann manchmal eine Woche", plauderte Daniela lachend aus. In solchen Situationen sei dann ihr Mann Lucas Cordalis (54) das Sprachrohr zwischen seiner Schwiegermutter Iris Klein (55) und seiner Frau. Auch Peter Klein äußerte sich zu dem Thema: "Es wird nicht ausdiskutiert, es wird immer von neu begonnen."

Danielas Mama teilte in Bezug auf das Thema Streits zudem eine schlechte Erfahrung aus ihrer Kindheit! Iris bekam in jungen Jahren einen gewalttätigen Streit ihrer Eltern mit. Bei diesem hatte ihre Mutter ihren Vater mit einem High Heel stark verletzt, weshalb dieser sogar ärztlich behandelt werden musste. "Deswegen bin ich immer froh, dass wir uns nicht so streiten [...]. Dann doch lieber nur blockieren", stellt die 55-Jährige klar.

Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

