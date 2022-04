Spielt Jennifer Frankhauser (29) hier auf den Schwestern-Zoff an? Anfang der Woche sorgten die Influencerin und ihre Halbschwester Daniela Katzenberger (35) für unangenehme Schlagzeilen. Nachdem sie sich eigentlich 2020 versöhnt hatten, schien wieder dicke Luft zwischen den beiden zu herrschen – die Frauen entfolgten sich im Netz. Viele Fans waren sich anschließend sicher, dass die zwei sich erneut zerstritten haben. Diese Gerüchte befeuert Jenny jetzt – sie spricht von Provokation!

In ihrer Instagram-Story teilte die werdende Mama am Mittwoch ihre Sorgen mit ihrer Community. Die 29-Jährige erklärte, zuletzt mit schlechter Haut zu kämpfen gehabt zu haben: "Bei mir ist das nervlich bedingt. Ich darf mich nicht mehr provozieren und ärgern lassen, darf mich nicht mehr aufregen. Das ist auch nicht so gut für mich!" Ob sie damit auf den mutmaßlichen Stress mit ihrer Halbschwester anspielte? In einem weiteren Clip schrieb Jenny zudem: "Ruhig bleiben und auf das Karma vertrauen!"

Und Daniela? Die lässt sich von dem Ärger offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Die Mallorca-Auswanderin versicherte im Netz zuletzt nämlich noch: "Wir sind in einem voll entspannten Modus!" Sie habe zurzeit keinerlei Stress.

Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Sternchen

Instagram / danielakatzenberger Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger im Mai 2021

