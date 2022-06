Große Aufregung um Queen Elizabeth II. (96) vor ihrem 70. Thronjubiläum! Am 2. Juni gehen die herbeigesehnten Feierlichkeiten endlich los: Vier Tage lang wird die lange Regentschaft der Queen mit großen Militärparaden, einem Gottesdienst und weiteren Festakten gefeiert. Mitten in den Vorbereitungen ist die britische Monarchin jetzt aber in ein richtiges Flug-Drama verwickelt: Der Jet mit der Queen an Bord wurde vom Blitz getroffen!

Wie The Sun berichtet, flog das kleine Flugzeug die Königin von Balmoral in Schottland, wo sie sich fünf Tage erholte, zurück nach London. Dort wollte es landen – Gewitter, Regen und Hagel sorgten dann aber dafür, dass der Landeanflug abgebrochen wurde und der Jet wieder steigen musste. Dort kreiste er 15 Minuten lang über dem Flugplatz. Erst als das Wetter sich besserte, unternahm der Pilot einen zweiten Versuch und brachte die Queen sicher aus der Luft.

Der Buckingham Palace hat den Landeabbruch auch bestätigt – betonte aber, dass es zu keiner Zeit ein Sicherheitsrisiko für die Monarchin gab. "Unter solchen Umständen geht man kein Risiko ein, und es war richtig, die Landung bei Blitzeinschlag abzubrechen", erklärte ein Insider. Per Geländewagen wurde die 96-Jährige anschließend zusammen mit einem ihrer geliebten Corgis auf Schloss Windsor gefahren.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Queen Elizabeth II., britische Monarchin

Getty Images Die Queen im Mai 2022

