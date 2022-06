Queen Elizabeth II. (96) hatte bei der diesjährigen Parade eine ganz besondere Person an ihrer Seite. Bei Trooping the Colour wird jedes Jahr im Juni der Geburtstag ihrer königlichen Majestät mit einer großen Militärparade zelebriert. An diesem Wochenende wird außerdem das 70-jährige Thronjubiläum der Queen gefeiert. Lange war nicht bekannt, ob die Queen an den Feierlichkeiten überhaupt teilnehmen kann, geschweige denn wer sie als Ehrengast auf dem Weg zum Buckingham Palace begleiten würde. Doch die Queen schaffte es tatsächlich anzureisen – und an ihrer Seite hatte sie eine ganz besondere Begleitung!

Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, dass die Queen von einer ihrer Kammerfrauen zum Buckingham Palace begleitet wurde. Auf der Rückbank des Land Rovers saß neben der Queen ihre Hofdame Susan Hessey. Beide Damen trugen blaue Kleider in verschiedenen Nuancen. Auch bei ihrem Schmuck haben beide Damen eine ähnliche Wahl getroffen. Sowohl die Monarchin als auch Susan entschieden sich für Perlenohrringe und eine Perlenkette. Die britische Königin trug zusätzlich eine orange-getönte Sonnenbrille.

Susan ist keine gebürtige Adelige, sondern trägt einen sogenannten Höflichkeitstitel. Als Tochter eines Dukes wurde sie früher mit Lady angesprochen. Durch die Eheschließung mit dem inzwischen verstorbenen BBC-Vorsitzenden Marmaduke Hussey heißt sie heute Baronin Susan Hussey. Wie Hello berichtet, ist sie, seit sie im Jahr 1960 an den britischen Hof gekommen ist, eine Freundin und treue Assistentin der Queen.

Anzeige

Getty Images Die Royals bei Trooping the Colour

Anzeige

Getty Images Lady Susan Hussey und Prinz Edward im Juni 2013

Anzeige

© Ranald Mackechnie Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de