Damon Thomas (51) erinnert sich an die Ehe mit Kim Kardashian (41)! Von 2000 bis 2004 war der Musikproduzent mit der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin verheiratet. Die jüngsten Streitereien zwischen der Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem Ex Kanye West (44) hat auch der gebürtige US-Amerikaner verfolgt – und packte danach in einem Interview über die berühmte Großfamilie aus. Um Streit mit den Kardashians zu vermeiden, will sich Kims Ex deshalb auch Jahre später noch von ihnen fernhalten.

In einem Interview mit VladTV sprach Damon darüber, dass er die Kardashian-Familie bis heute weitestgehend meidet. Sein Grund: "Ich möchte mich nicht in Streit verwickeln lassen." Der Ex von Kim meint nämlich, dass vor allem Familienoberhaupt Kris Jenner (66) eine unheimliche Macht habe. "Hast du bemerkt, dass Kanye nichts mehr von sich hören lassen hat, seit sie ihn von Instagram genommen haben? Was auch immer sie damit zu tun haben, ich halte mich lieber zurück", erzählte er seinem Interviewpartner besorgt.

Wie sehr Kris ihre Familie im Zaun hält, plauderte selbst Töchterchen Kendall Jenner (26) vor wenigen Wochen in einem Interview mit E! News aus. "Meine Mutter schickt mir einfach so Nachrichten und sagt: 'Ich denke, es ist an der Zeit [Kinder zu kriegen]'", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie der Wunsch ihrer Mutter ziemlich unter Druck setzen würde.

Anzeige

Instagram / kingdamon_18 Damon Thomas, Ex-Mann von Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Mai 2022

Anzeige

MEGA Kendall Jenner mit ihrer Mutter Kris Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de