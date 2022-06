Heute ist es so weit: Die mehrtägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) stehen in den Startlöchern! Ganz London zelebriert, um das Oberhaupt des britischen Königshauses zu ehren. Zu Beginn des Spektakels findet die traditionelle Geburtstagsparade Trooping the Colour statt, die üblicherweise von der Monarchin und anderen Royals begleitet wird. Doch in diesem Jahr nimmt die Queen auf den Zuschauerrängen Platz!

Wie der Buckingham-Palast nun offiziell mitteilte, wird die 96-Jährige dieses Mal nicht Teil des Militärspektakels sein – zumindest nicht direkt. Demnach wird die gebürtige Londonerin vom Balkon des Palastes aus zugucken, anstatt wie üblich in einer Kutsche mitzufahren. In der Vergangenheit nahm die Königin vorwiegend auf einem Pferd an der Veranstaltung teil, da sie bekanntlich eine begnadete Reiterin ist.

Ebenfalls ändern wird sich auch Auftritt von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40). Ursprünglich hieß es, die beiden würden in einer Kutsche an der Parade teilnehmen – aber Pustekuchen. Der Duke und die Duchess of Sussex sollen dem Event stattdessen vom Büro des Generalmajors aus zusehen, hieß es weiter.

