Er bestätigt ihre Liebe! Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass Brody Jenner (38) wieder eine neue Frau an seiner Seite hat: Er soll jetzt mit Profisurferin Tiarah Blanco zusammen sein. Kennengelernt hätten der Reality-TV-Star und die 25-Jährige sich im vergangenen Monat auf Hawaii – beim gemeinsamen Surfen habe es zwischen ihnen gefunkt. Und offensichtlich ist er auch schon bereit, sein Glück mit der Welt zu teilen: Brody postete tatsächlich das erste Pärchenfoto!

In seiner Instagram-Story teilte er ein Bild mit der Sportlerin und seinem Hund – und machte die Beziehung damit offiziell! Tiarah hat den Arm um seinen Hals geschlungen und lächelt glücklich, während sie ihren Kopf vertraut auf seine Schulter legt. Der The Hills-Star versah den Schnappschuss mit einem blauen Herz und taggte seine neue Flamme auf dem Bild. Und auch seine Liebste wollte ihren Followern die neue Beziehung wohl nicht vorenthalten: Sie repostete das Foto mit einem Herzaugen-Emoji in ihre Story.

Tiarah Blanco ist nicht die erste bekannte Dame an der Seite des Stiefbruders von Kim Kardashian (41): Er war zwei Jahre lang mit Avril Lavigne (37) zusammen. Sogar den Bund der Ehe ging er 2018 schon ein – doch auch die Beziehung mit Bloggerin Kaitlynn Carter (33) hielt nicht. Mit Tiarah hat Brody jetzt also wohl wieder das ganz große Glück gefunden.

Getty Images Brody Jenner im April 2022

Instagram / tiablanco Tiarah Blanco, Profisurferin

Getty Images Brody Jenner und Kaitlynn Jenner, Juni 2019

