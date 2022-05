Wie steht es um das Liebesleben von Brody Jenner (38)? Der US-amerikanische Reality-TV-Darsteller datete in der Vergangenheit schon so einige Promidamen. Von 2010 bis 2012 war der The Hills-Star mit Avril Lavigne (37) zusammen. 2018 heiratete er sogar die Bloggerin Kaitlynn Carter (33) – doch ihre Liebe hielt nicht an. Wenig später wurde Kaitlynn wild knutschend mit Miley Cyrus (29) erwischt. Doch jetzt ist offenbar eine neue Frau in Brodys Leben getreten: Er soll wohl eine Profi-Surferin daten...

TMZ berichtet, dass Brody die Profi-Surferin Tiarah Blanco im letzten Monat auf Hawaii kennengelernt habe, als er dort im Urlaub gewesen sei. Sie ist 25 Jahre alt und sogar mal Weltmeisterin in dem Sport geworden. Auf einem Foto ist zu sehen, wie die beiden mit einem Kaffee nebeneinander herlaufen.

Insider berichteten dem Magazin, dass Brody und Tiarah gemeinsam surfen waren und es dabei zwischen ihnen gefunkt habe. Die beiden sollen inzwischen wirklich ein Paar sein. Doch aktuell führen der Stiefbruder von Kim Kardashian (41) und die Sportlerin angeblich eine Fernbeziehung. Denn während Brody in Malibu lebt, hält sich Tiarah meistens auf Hawaii auf.

Instagram / tiablanco Tiarah Blanco im November 2021

Getty Images Kaitlynn Carter und ihr Ex Brody Jenner

Getty Images Brody Jenner, Reality-TV-Darsteller

