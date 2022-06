Andrej Mangold (35) nimmt die Kritik an seinem Club-Opening locker. Der ehemalige Bachelor lebt auf Mallorca und hat sich auf der Insel ein weiteres Standbein aufgebaut: Der Reality-TV-Star eröffnete vor wenigen Tagen seinen eigenen Club namens Hello the Club. Zu dem großen Opening waren viele namhafte Stars eingeladen gewesen. Einige Gäste hatten aber auch Kritik geäußert: Unter anderem lästerte der Ex-Prince Charming-Star Sam Dylan (31) im Anschluss über das Event. Dazu nahm Andrej nun Stellung!

In seiner Instagram-Story dankte der Frauenschwarm den Gästen und seinen Geschäftspartnern, äußerte sich aber auch zu der Kritik, die sein Club bekommen hatte. "Ich habe natürlich auch mitbekommen, dass sich einige wenige Gäste negativ geäußert haben", fing er an und betonte, wie schade er es finde, dass einige Menschen nun über banale Dinge herziehen würden – obwohl einige davon sich mehr oder weniger selbst eingeladen hatten. "Ich kann einfach nicht verstehen, wie man sich auf eine Veranstaltung bettelt, weil man endlich mal wieder Presse braucht, und sich dann im Nachgang auch noch über banale Dinge beschwert", konterte der 35-Jährige.

Aber worüber wurde sich überhaupt beschwert? Sam Dylan hatte beispielsweise kritisiert, dass er nur ein Freigetränk bekommen hatte und nicht mal den VIP-Bereich nutzen konnte – obwohl er angeblich Werbung für die Veranstaltung machen sollte. "Andrej kann doch nicht Leute aus einem anderen Land einladen, um ihnen dann nur ein Freigetränk auszugeben. Es geht mir nicht ums Geld, aber da fühlt man sich einfach verarscht", lästerte er im Promiflash-Interview.

Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Andrej Mangold auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

