Anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96) ist das gesamte Königshaus auf den Beinen, um die Majestät und ihre beachtliche Amtszeit zu ehren. Dabei sorgten vor allem Herzogin Kate (40) und Camilla Parker Bowles (74) für einen gelungenen Auftritt: Die beiden Damen saßen beim Trooping the Colour in der ersten Kutsche und glänzten mit ihren stilvollen Roben. Aber auch Prinz Louis (4) konnte mit seinem süßen Look alle Blicke auf sich ziehen!

Wie aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen, trug der Vierjährige ein ganz besonderes Outfit: Denn der Mini-Matrosen-Anzug, der hier bei dem Sohn von Prinz William (39) und Kate zu erkennen ist, ist bereits in der Vergangenheit zum Einsatz gekommen: Der Duke of Cambridge hatte das Outfit ebenfalls beim Trooping the Colour getragen – im Jahre 1985, als er mit drei Jahren das erste Mal an der Militärparade teilnahm.

Und auch bei Camilla und Kate fanden sich einige Schätze aus der Vergangenheit: Die Duchess of Cambridge trug Ohrringe aus Saphiren und Diamanten, die sich einst im Besitz ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) befanden. Camilla griff ebenfalls zu einem altbewährten Styling – das blau-gestreifte Kleid präsentierte sie bereits bei einem Pferderennen 2021.

Anzeige

Getty Images Die Queen bei der Parade zu ihrem Thronjubiläum

Anzeige

ActionPress / Ian Vogler / Avalon Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Anzeige

ActionPress / Tim Rooke/Shutterstock / Avalon Prinz George, Herzogin Camilla und Herzogin Kate beim Trooping the Colour 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de