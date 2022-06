Queen Elizabeth II. (96) macht sich bereit für das große Fest. Am kommenden Wochenende feiert sie ihr 70-jähriges Thronjubiläum und das ganze Land schmeißt sich in Schale: Im Vereinigten Königreich sind etliche Veranstaltungen geplant samt Konzerten oder Paraden. Anfang des Jahres machten sich die Fans noch Sorgen um die Monarchin, die unter gesundheitlichen Problemen zu leiden hatte. Auf einem neuen Bild ist davon jedoch keine Spur mehr zu sehen: Hier strahlt die Queen vor dem großen Jubiläum!

Auf dem Instagram-Account der Royal Family veröffentlichte das Königshaus ein neues Porträt der Queen, das vor wenigen Tagen in ihrer Residenz Schloss Windsor aufgenommen wurde. Darauf sitzt Ihre Majestät gemütlich vor einem Fenster, das den Blick auf das Schloss gewährt. Die Queen trägt aus diesem Anlass ein hellblaues Kostüm, das mit einer zarten Blumenbordüre verziert ist und wählte dazu Perlenschmuck.

Unter dem Post richtete die Queen persönlich einige Worte an ihre treue Gefolgschaft und bedankte sich für die Organisation des Platinjubiläums. "Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden. Das Wohlwollen, das mir entgegengebracht wird, inspiriert mich nach wie vor", schrieb sie und kündigte an, in den kommenden Tagen mit Stolz auf die vergangenen 70 Jahre zurückblicken zu wollen.

Getty Images Queen Elizabeth bei der Eröffnung des britischen Parlaments, Oktober 2019

Getty Images Die Queen im Februar 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. während einer Rede bei der UN‑Klimakonferenz

