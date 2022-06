Wäre er gekommen oder nicht? Gestern starteten die Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum der Queen (96): Vier Tage lang wird die britische Monarchin für ihre lange Regentschaft gewürdigt. Ihr Sohn Prinz Andrew (62) bleibt dem Fest wegen seines Missbrauchsskandals größtenteils fern – heute hätte er beim Gottesdienst jedoch dabei sein sollen. Jetzt ist Andrew erkrankt und kann nicht kommen – aber dieser Grund könnte nur vorgeschoben sein.

Wie The Sun berichtete, wird das zumindest in royalen Kreisen behauptet. Demnach sollte Prinz Andrew die Königin sowieso nie zum morgigen Jubiläumsgottesdienst begleiten. Es sei ihm vom Königshaus verboten worden – als Reaktion auf die Aufruhr, die seine Präsenz bei der Gedenkfeier für Prinz Philip (✝99) ausgelöst hatte. Damals hatte er seine Mutter am Arm sichtbar zu ihrem Platz geführt, was Prinz Charles und Prinz William verärgert haben soll. Deshalb habe er die Veranstaltung auch ohne seine Erkrankung vor dem Fernseher verfolgen sollen.

Inzwischen hat die Queen bekannt gegeben, dass auch sie selbst nicht bei der Veranstaltung zu ihren Ehren dabei sein wird. Sie habe den Auftritt auf dem Balkon zwar genossen – jedoch habe sie sich dabei nicht wohlgefühlt. "In Anbetracht der Reise und der Aktivität, die die Teilnahme erfordert, ist Ihre Majestät mit großem Bedauern zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht teilnehmen wird", hatte das Königshaus im Vorfeld des Gottesdiensts bekannt gegeben.

Getty Images Prinz Andrew 2019 auf dem Balkon des Buckingham Palace

Getty Images Die Queen und ihr Sohn Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew bei der Trauerfeier von Prinz Philip

