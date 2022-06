Bei diesem Auftritt haben alle ganz genau hingesehen! In dieser Woche starteten die Feierlichkeiten für das Platin-Jubiläum der Queen (96). Bei der Militärparade Trooping the Colour war die königliche Majestät noch mit von der Partie. Den heutigen Gottesdienst musste sie allerdings absagen – sie fühlte sich bereits am Mittwoch nicht so gut. Dafür waren aber die anderen Mitglieder der britischen Königsfamilie mit von der Partie. Auch Prinz Harry (37) feierte sein Comeback – nach zwei Jahren Abwesenheit. War das ein bisschen zu viel für seine Nerven?

Zumindest wirkte es für manchen Fan so. Harry betrat zusammen mit seiner Gattin Herzogin Meghan (40) die St. Pauls Kathedrale inmitten von London. Etwas zurückhaltend begrüßte der Prinz beispielsweise seine Cousine Prinzessin Eugenie (32) und ihren Mann Jack Brooksbank (36). Während des Gottesdienstes sah er zudem immer mal wieder etwas bedrückt seinem Vater Prinz Charles (73) und seinem Bruder Prinz William (39) rüber. Auf Twitter sorgten sich einige Fans um den Briten: "Harry sieht so nervös aus. Ich hoffe, es geht ihm gut", schrieb ein User. Einem anderen fiel die angespannte Mine des 36-Jährigen ebenfalls auf: "Meghan strahlt und Harry sieht so nervös aus."

Die beiden Wahlamerikaner wurden mit großem Jubel vor der Kirche empfangen. Ihren Ausstieg aus der Monarchie schienen die Fans ihnen zumindest am heutigen Tag nicht übel zu nehmen. Stattdessen wirkten sie erfreut darüber, dass Harry und Meghan nach Großbritannien zurückgekehrt sind. "Sie sehen so toll und glücklich zusammen aus! Die Menge liebt sie", twitterte ein Fan begeistert.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Saint Pauls Cathedral

Anzeige

Getty Images Meghan und Harry beim Gottesdienst im Rahmen des Thronjubiläums der Queen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de