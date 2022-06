Auf Barbara Meier (35) wartete ein besonders zauberhafter Tag! Die Gewinnerin der zweiten Germany's next Topmodel-Staffel und ihr Mann Klemens Hallmann gaben sich nämlich am 1. Juni vor drei Jahren in der malerischen Stadt Venedig das Jawort. Im Moment erwarten sie sogar schon zum zweiten Mal Nachwuchs. Ihr Liebesglück feierten die beiden jetzt anlässlich ihres dritten Hochzeitstages: Klemens überraschte seine Barbara mit einer romantischen Schnitzeljagd!

In ihrer Instagram-Story gewährte Barbara ihren Fans Einblicke in die liebevoll gestaltete Rätselreise: Die einzelnen Hinweise und Denkspiele lotsten das Model in ein Schloss in Niederösterreich. Dort wartete am Ende ein romantisches Dinner bei Kerzenschein auf die baldige Zweifach-Mama – und zwar mitsamt eines besonderen Musikers. "Ich hatte richtig Herzklopfen! Martin Hurkens ist der wundervolle Tenor, der damals in Venedig 'Ave Maria' gesungen hat, als ich in die Kirche kam", erklärte Barbara und schwärmte: "Ich war so gerührt!"

Nach der Schnitzeljagd machte Barbara ihrem Klemens außerdem eine Liebeserklärung auf der Social-Media-Plattform. "Drei Jahre verheiratet und irgendwie fühlt es sich wie gestern an, dass wir unsere traumhafte Hochzeit mit all unseren Liebsten gefeiert haben", betonte die 35-Jährige und fügte hinzu: "Ich freue mich schon auf all die Jahre, die noch vor uns liegen."

Barbara Meier und Klemens Hallmann an ihrem Hochzeitstag, Juni 2019

Barbara Meier, Model

Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juni 2016

