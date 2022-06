Welcher Royal hatte den schönsten Look? Nachdem am Donnerstag die Militärparade Trooping the Colour den Auftakt zum Platin-Jubiläum der Queen (96) machte, folgte nun die nächste Feierlichkeit: Um 12:10 Uhr begann am Freitag der Dankgottesdienst in der St. Paul's Cathedral. Neben den Herzoginnen Kate und Meghan strahlten während der Feierlichkeiten auch Prinzessin Anne (71), Gräfin Sophie (57), Herzogin Camilla (74) und Co. um die Wette!

Die Tochter der Queen, Prinzessin Anne, überzeugte in einem grün schimmernden Kostüm mit passendem Hut! Für ihre Handschuhe, ihre Clutch und ihre Pumps wählte die 71-Jährige einen beigen Farbton. Die Frau von Prinz Edward (58), Gräfin Sophie, erschien in einem rosafarbenen Kleid. Ergänzt wurde der Look mit einem Fascinator und Pumps in derselben Farbe. Auch Herzogin Camilla zeigte Modebewusstsein: Sie entschied sich für ein weißes Kleid mit passendem Hut. Dazu kombinierte die Ehefrau des Kronprinzen Charles eine beigefarbene Clutch und Pumps.

Auch die Enkelinnen der Queen verzauberten die royalen Fans: Zara Tindall (41) trug ein rosa leuchtendes Kleid mit einem dazu passenden Fascinator. Mit einer kleinen Tasche und Pumps machte sie das Outfit komplett. Ihr Ehemann Mike (43) erschien in Anzug und Krawatte, die farblich auf das Kleid seiner Frau abgestimmt war. Prinzessin Eugenie (32) zeigte sich in einem orangefarbenen Kleid! Für ihren Fascinator, ihre Pumps und ihre Clutch wählte sie die Farbe Schwarz. Eugenies Mann Jack (36) trug einen Anzug mit einer hellgelben Krawatte.

