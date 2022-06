In dem Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) ging Johnny als Sieger hervor. In dem Prozess wurde der Schauspieler von mehreren Anwälten vertreten. Unter ihnen auch Kathleen Zellner, die durch die Netflix-Serie "Making A Murderer" bekannt wurde, in der sie Steven Avery vertrat. Jetzt verrät Anwältin Kathleen: Durch diese Show soll Johnny tatsächlich erst auf sie aufmerksam geworden sein.

Kathleen gab gegenüber Law & Crime Network preis, dass Johnny sich nach dem Ansehen der Netflix-Serie bei ihr meldete. Dabei sei besonders Johnnys Beweggrund herausgestochen, der sie gleichzeitig auch schon zu Beginn von seiner Unschuld überzeugt habe. "Mir war klar, dass er unschuldig ist, nachdem er mir erklärte: 'Ich habe in 'Making A Murderer' mitbekommen, wie sie sagten, dass sie die letzte Person sind, die eine schuldige Person vertreten würde, weil sie das herausfinden würden", schilderte sie.

Die Unschuld ihres Mandanten stellte keiner der Anwälte infrage. So teilte Johnnys andere Anwältin Camille Vasquez nach der Urteilsverkündung am Mittwoch stolz mit: "Das heutige Urteil bestätigt, was wir von Anfang an gesagt haben, nämlich dass die Behauptungen gegen Johnny Depp verleumderisch sind und durch keinerlei Beweise gestützt werden."

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Kathleen Zellner 2015

Anzeige

Getty Images Johnny Depps Anwälte Camilla Vásquez und Ben Chew

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de