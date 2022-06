Kylie Jenner (24) und Travis Scott (31) lassen sich Zeit. Das Pärchen bekam 2018 Töchterchen Stormi (4). Vier Jahre später haben sie ihre Familie nun um einen Sohn erweitert. Jetzt, da ihre Schwester Kourtney (43) Travis Barker (46) geheiratet hat und Kim (41) eine Hochzeit mit Pete (28) nicht ausschließt, stellt sich die Frage, ob Kylie auch bald nachziehen wird? Aber nein: Kylie und Travis wollen sich mit dem Heiraten nicht unter Druck setzten lassen.

"Ihre Priorität liegt bei den Kindern", stellte ein Insider von Us Weekly klar. Es soll den beiden wichtiger sein, ihre Partnerschaft als Eltern bestmöglich zu führen: "Sie wollen es ruhig und entspannt halten und sich Grenzen setzen, um die besten Voraussetzungen für eine langfristige Beziehung zu schaffen." Kylie sei diejenige, die sich nicht sicher ist, den nächsten Schritt zu gehen. "Sie genießt ihre Unabhängigkeit, kann sich aber nicht vorstellen, langfristig mit jemand anderem, als Travis zusammen zu sein", fügte der Informant hinzu.

Um ihren Freiraum zu sichern, wohnen Kylie und ihr Freund auch noch getrennt. "Sie leben immer noch nicht offiziell zusammen, aber sie machen das, was für sie am besten funktioniert", berichtete eine Quelle. Trotz gemeinsamer Kinder scheint sich die Beauty vorerst in ihren eigenen vier Wänden wohler zu fühlen.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster mit ihren Eltern Kylie Jenner und Travis Scott

Anzeige

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de