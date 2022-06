Leni Klums (18) Erfolg kam für sie selbst offenbar total überraschend! Die älteste Tochter von Heidi Klum (49) ist mittlerweile so richtig erfolgreich als Model. Die Laufstegschönheit durfte im vergangenen Jahr nicht nur die Berliner Fashion Week eröffnen, sondern zierte unter anderem auch schon das Cover der Vogue. Jetzt sprach Leni ganz offen über ihren Erfolg – und verriet dabei: Sie selbst hätte nie damit gerechnet, dass sie in der Modelwelt so gut ankommt!

Im Glamour-Interview erinnerte sich die 18-Jährige noch einmal an die Anfänge ihrer Karriere zurück. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell so viele Jobs bekommen würde", gab sie ehrlich zu. Leni sei damals schließlich noch total neu in der Modelwelt gewesen – und habe noch nicht wirklich gewusst, wie das Business funktioniert: "Und dann war ich plötzlich superviel am Arbeiten. Mit 16!"

Es gebe aber auch eine Sache, die die gebürtige US-Amerikanerin an ihrem Job total unterschätzt habe. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele E-Mails beantworten muss", meinte Leni. Sie verbringe teilweise mehrere Stunden damit, auf die verschiedenen Modelanfragen einzugehen.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Mai 2022 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Leni Klum im April 2022 in Cannes

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de