Linda Nobat (27) geht für diese Show an ihre Grenzen! Heute Abend wird nach langer Bildschirm-Abstinenz endlich mal wieder ein Turmspringen im TV ausgetragen: Auf RTL messen sich Stars und Sternchen der deutschen Fernsehlandschaft in waghalsigen Sprüngen. Mit dabei ist auch die Ex-Dschungelcamperin– und die musste dafür in Sachen Wasser sogar ganz von vorne anfangen: Linda lernte extra fürs Turmspringen schwimmen!

Das erklärte sie Moderatorin Laura Wontorra (33) vor ihrem Sprung – und betonte auch, was für eine Angst sie vor der unbekannten Tiefe haben: "Ich habe keine Höhenangst, aber ich habe Tiefenangst." Für die Teilnahme an der Show musste Linda sich deshalb überwinden, ins Wasser zu steigen. "Ich konnte nicht schwimmen, ich habe das in den letzten Wochen gelernt", gestand sie. Und das scheint auch ganz gut funktioniert zu haben – denn nach ihrem Sprung schwamm das Ex-Bachelor-Girl problemlos an den Beckenrand.

Ihr Delfinsprung vom Drei-Meter-Brett gelang ihr dann auch tatsächlich recht gut! "Es ist um Längen besser, als wir es in vielen Trainingseinheiten gesehen haben", stellte Moderator Frank Buschmann (57) überrascht fest. 37 Punkte konnte sich Linda im ersten Durchgang sichern – für die nächste Runde reichte es dennoch nicht.

Anzeige

RTL / Markus Nass Stefanie Edelmann, Jolina Mennen, Angela Finger-Erben und Linda Nobat

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

RTL / Markus Nass Dominik Stuckmann, Nicolas Puschmann, Linda Nobat, Paul Janke und Filip Pavlovic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de