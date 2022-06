Danni Büchner (44) fühlt sich offenbar von Andrej Mangold (35) angesprochen! Nachdem der ehemalige Bachelor vor einige Tagen mit vielen Promigästen seinen eigenen Club auf Mallorca eröffnete, sah er sich mit einiger Kritik konfrontiert: Sam Dylan (31) regte sich über die Organisation der Party auf – und feierte deshalb lieber mit Danni im Bierkönig. Daraufhin vereidigte sich Andrej und unterstellte ihm Famegeilheit. Das lässt Danni aber nicht auf sich sitzen!

In ihrer Instagram-Story ging sie zwar nicht direkt auf Andrejs Statements ein – äußerte sich unterschwellig aber doch dazu. "Die ganze Woche macht mir so Spaß, ich bin so motiviert – und lasse mich auch nicht von dummen Gesabbel runterkriegen", erklärte Danni. Beim Wäschefalten mit Tochter Joelina (22) kam das Thema dann noch etwas deutlicher zur Sprache. "Wer ist der einzig wahre, beste, gutaussehendste, coolste Bachelor?", fragte die 44-Jährige. Und Joelina hatte auch gleich eine Antwort parat: "Es gibt ja nur einen: Paul Janke (40)." Dem würden die beiden direkt einen Oscar verleihen: "Fürs nicht dumm schwätzen".

Andrej hatte zuvor erklärt, dass er die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen könne – zumal manche der Gäste sich sogar selbst eingeladen hätten. "Ich kann einfach nicht verstehen, wie man sich auf eine Veranstaltung bettelt, weil man endlich mal wieder Presse braucht, und sich dann im Nachgang auch noch über banale Dinge beschwert", hatte er ausgeteilt.

Danni Büchner, Mai 2022

Andrej Mangold im Juni 2022

Danni Büchner, Influencerin

