Anna Ermakova (22) genießt ihre Freiheit! Ende April wurde Boris Becker (54) wegen Insolvenzverschleppung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Mittlerweile sitzt der einstige Tennis-Weltstar seit mehreren Wochen in einem Gefängnis in London hinter Gittern. Seine älteste Tochter hat offenbar beschlossen, dass das Leben für sie dennoch weiter gehen muss. Anna schmiss sich nun für eine Neon-Party in Schale!

Auf Palma de Mallorca schmiss Mieten, kaufen, wohnen-Star Marcel Remus (35) eine Party – Dresscode: Neon-Farben. Boris' Tochter posierte auf dem pinken Teppich in einem eng anliegenden Kleid aus Satin und strahlte dabei bis über beide Ohren. Ihr knalliges Outfit rundete die Influencerin mit silbernen Glitzerschuhen ab. Ihr Make-up hielt die 22-Jährige schlicht, ihre rotblonde Mähne trug sie glatt.

Derweil wurde ihr Vater in ein anderes Gefängnis verlegt. Ende Mai zog Boris auf eigenen Wunsch nach HM Prison Huntercombe. Dort soll es für den 54-Jährigen die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden und sich körperlich fit zu halten. Es ist zwar kein Wellnessgefängnis, dafür stehen aber Dinge wie Gewalt oder harte Wärter nicht auf der Tagesordnung.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Boris Beckers Tochter

ActionPress Anna Ermakova im Juni 2022

Getty Images Boris Becker im April 2022

