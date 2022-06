Endlich werden mehr Details über Lilibet Diana (1) bekannt! Im Juni 2021 wurden Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) erneut Eltern. Nach ihrem Sohn Archie Harrison (3) erblickte eine kleine Tochter in den USA im Santa Barbara Cottage Hospital das Licht der Welt. Im Gegensatz zu ihrem Brüderchen ist über sie nur sehr wenig bekannt. Öffentlich gezeigt haben Harry und Meghan ihre Tochter außer auf einer Weihnachtskarte noch nie. Heute feiert Lilibet ihren ersten Geburtstag!

Einige süße Meilensteine kann die jüngste Urenkelin der Queen (96) ein Jahr nach ihrer Geburt schon verbuchen. Beispielsweise plauderte Meghan in der Ellen DeGeneres Show über das erste Halloween-Kostüm ihrer Tochter. "Sie war ein kleines Stinktier wie Flower aus dem Film Bambi", berichtete die ehemalige Suits-Darstellerin strahlend. Im Dezember 2021 bekam die Welt die kleine Lilibet zum allerersten Mal zu Gesicht – die Sussexes sendeten ihren Fans niedliche Weihnachtsgrüße. Stichwort: Weihnachten. In der jährlichen Ansprache der britischen Regentin spielte auch Harrys Tochter eine Rolle: "Das Wunder der Weihnachtszeit durch die Augen unserer kleinen Kinder zu sehen, von denen wir in diesem Jahr vier weitere begrüßen durften."

Ein Mitglied der königlichen Familie traf Lilibet angeblich schon einige Male. Prinzessin Eugenie (32) pflegt zu ihrem Cousin Harry ein sehr enges Verhältnis. Zusammen mit ihrem Mann Jack Brooksbank (36) stattete sie den Sussexes in den USA schon öfters einen Besuch ab. Nun ist Harry und Meghan zweites Kind, schon ein Jahr alt. Lilibets ersten Geburtstag zelebriert die Familie in London – auch die Queen soll dabei sein.

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Mai 2022

