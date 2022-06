Erst im Mai hatte Post Malone (26) die freudige Nachricht öffentlich gemacht, dass er zum ersten Mal Nachwuchs erwarte. Sein Privatleben hält der "Circles"-Interpret weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Umso überraschender waren seine erfreulichen Babynews. Bis jetzt machte er allerdings nicht bekannt, wer die Mutter des Kindes ist. Anfang Januar wurde er zwar Händchen haltend mit einer Unbekannten abgelichtet, aber eine neue Beziehung bestätigte er daraufhin nicht. Jetzt teilte der werdende Vater seine Vorfreude auf den Nachwuchs in einem Interview!

Im Interview mit Apple Music betonte Austin Post, wie Post Malone mit bürgerlichem Namen heißt, dass es "schon immer ein Traum" war, Vater zu werden. Schon als Kind wusste er, dass er später einmal Kinder haben möchte und fing mit einer Puppe an zu üben: "Als Kind war ich 4 oder 5 Jahre alt und hatte dieses kleine Baby, das ich überall mit hinnehmen musste". Er ist sich sicher, dass er die Vaterrolle gut meistern wird. "Ich werde ein heißer Vater sein", stellte er klar.

Der 26-Jährige betonte im Interview, wie häufig er in der Vergangenheit traurig war, doch dass diese Phase jetzt vorbei sei: "Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in meinem Leben, ich bin so glücklich wie noch nie." Der Beginn seines neuen Lebensabschnitts scheint ihn darüber hinaus zum Umdenken zu animieren. Sobald sein Kind da ist, möchte er auf allen Ebenen etwas verändern: "Zeit, mich um meinen Körper, meine Familie und meine Freunde zu kümmern und jeden Tag so viel Liebe wie möglich zu verbreiten."

Bris / MEGA Post Malone und eine unbekannte Frau beim Einkaufen

Getty Images Post Malone bei den American Music Awards in L.A. im Oktober 2018

Getty Images Post Malone im Februar 2019

