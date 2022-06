Wie kam ihre Entscheidung an? Bei Kampf der Realitystars wurde Elena Miras (30) vor eine schwierige Wahl gestellt: Die Kandidaten bekamen alle einen Brief von ihren Liebsten und Elena musste entscheiden – zerschreddert sie drei davon und bekommt selber keinen, zerschreddert sie fünf und bekommt ihren und zusätzlich 3.000 Euro oder zerstört sie alle und bekommt ihren eigenen, das Geld und zusätzlichen Schutz vor einer Rauswahl. Sie entschied sich für die zweite Option und sackte das Geld ein – aber würde Elena das wieder so tun?

Promiflash hakte bei der Reality-TV-Bekanntheit nach, ob sie ihre Wahl bereut. "Nein, ich stehe immer noch hinter dieser Entscheidung und würde es wieder genauso tun", beteuerte Elena jedoch. Sie ist sich zusätzlich sicher, dass einige Kandidaten sogar die krassere Option gewählt hätten und sich für die Sicherung in der Entscheidungsnacht entschieden hätten!

Und wie reagierten die anderen Mitstreiter? In der Folge hatten ihre Kollegen wie Yasin Mohamed (30) oder Sissi Hofbauer (26) Verständnis dafür, andere wirkten geschockt, als es rauskam. "Ach mir hat niemand was gesagt, im Gegenteil – alle hatten Verständnis. War ja auch witzig. Ich wusste ja auch, dass ich es an der Stunde der Wahrheit sagen werde", stellte Elena jedoch klar.

Elena Miras bei "Kampf der Realitystars" 2022

Elena Miras, Influencerin

Yasin Mohamed, Elena Miras und Sissi Hofbauer bei "Kampf der Realitystars"

