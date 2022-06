Dieses Highlight ließ sie sich dennoch nicht entgehen! Seit Donnerstag feiert ganz Großbritannien das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96). An insgesamt vier Tagen werden der Regentin zu Ehren einige Veranstaltungen gewidmet. Am Samstag fand unter anderem das alljährliche "Epsom Derby" statt, das die Queen zuvor jedoch absagen musste. Dennoch sah die Queen dem Pferderennen zu – aber wie?

Wie Hello! berichtet, verriet ihre Enkelin Zara Tindall (41), dass die 96-Jährige das Event im Fernsehen verfolgt hat. "Sie hat heute ein paar Läufer im ganzen Land verteilt, sodass sie genau weiß, was los ist. Sie wird einfach auf dem Sofa in ihren bequemen Klamotten sitzen und fernsehen", erklärte die 41-Jährige auf Nachfrage eines Reporters und betonte, dass es der Queen aber soweit gut gehe.

Dass die Queen sowohl das Derby als auch den Dankesgottesdienst abgesagt hatte, löste bei einigen Royal-Fans große Sorge aus. Doch Herzogin Kate hatte die königlichen Supporter etwas beruhigen können. "Ihr geht es gut, es war nur sehr anstrengend gestern", hatte sie einen Tag nach Trooping the Colour verraten.

Anzeige

Getty Images Zara Tindall beim Epsom Derby 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die Queen das Pferderennen dennoch verfolgt? Ja, na klar! Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de