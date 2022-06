Rund zehn Jahre war Simone Mecky-Ballack (46) mit dem Fußballstar Michael Ballack (45) zusammen, ehe beide ihre Trennung bekannt gaben. Sieben Jahre später schenkte die Kaiserslauterin dann einem alten Jugendfreund ihr Herz: Dem IT-Spezialisten Andreas Mecky. Doch nun kamen Gerüche auf, dass es zwischen den Ehepartnern kriseln könnte. Von den Schlagzeilen lässt sich Simone aber nicht unterkriegen: Sie genehmigt sich eine Auszeit im sonnigen Italien!

Auf Instagram teilte die 46-Jährige ein Foto, auf dem sie bis über beide Ohren strahlt. An dem Geländer eines Bootes schmiss sich die TV-Bekanntheit gekonnt in Pose. Offenbar befindet sich Simone gerade am Gardasee und genießt einen Urlaub mit Familie und Freunden.

Der Tapetenwechsel wird der gelernten Gastronomin sicherlich guttun. Denn im vergangenen Jahr ereilte Simone ein schwerer Schicksalsschlag: Ihr Sohn Emilio (✝18) starb bei einem Quad-Unfall. Auch wenn sie nach wie vor in tiefer Trauer ist, bleibt sie positiv. "Ich will Mut machen, dass das Leben weitergeht. Ich habe mir geschworen: Ich zerbreche nicht am Tod meines Sohnes", erklärte sie gegenüber Bunte.

Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky im Februar 2019

Simone Mecky-Ballack im Juli 2021

Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio

