Cedric Beidinger möchte seine Partnerin lieber im TV kennenlernen! Der einstige Big Brother-Gewinner war zuletzt mit der zweitplatzierten Kandidatin Gina Beckmann liiert. Nach ihrer Trennung verschärften sich in den letzten Wochen die Gerüchte um eine Liebschaft mit der einstigen Temptation Island-Kandidatin Hanna Annika (24). Jetzt ist der Fitness-Fan bald bei Ex on the Beach am Strand von Mexiko zu sehen. Eine neue Chance für die Liebe: Er ist sich sicher, im TV seine Herzensdamen zu finden!

Bei Eric Sindermanns (33) Release-Party verrät der 28-Jährige im Promiflash-Interview, wie er sich das Kennenlernen seiner Zukünftigen vorstellt. "Ich kann mir eher vorstellen, in so einem Format jemanden kennenzulernen fürs Leben als außerhalb der Kameras", stellt er klar. Es bleibt spannend, auf wen Cedric am Strand von Mexiko treffen wird und ob sich aus den Bekanntschaften etwas entwickelt.

Beim letzten Mal hatte seine Taktik allerdings keinen langfristigen Erfolg: 2020 lernte er Gina Beckmann bei Big Brother kennen und einige Wochen nach der Sendung wurden sie dann ein Paar. Nachdem die beiden bei der zweiten Staffel von #CoupleChallenge teilgenommen hatten, scheiterte ihre Liebe allerdings wieder.

Anzeige

Promiflash Hanna Annika und Cedric Beidinger im Mai 2022

Anzeige

ActionPress/ Bieber, Tamara Cedric Beidinger bei der Release-Party von Dr.Sindsen

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de