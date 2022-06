Sie bringt ihre Fans zum Schwitzen! Jennifer Lopez (52) sorgte im vergangenen Jahr für eine große Überraschung: Die "On the Floor"-Interpretin kam nach fast 20 Jahren Pause wieder mit Ben Affleck (49) zusammen. Die beiden waren bereits von 2002 bis 2004 ein Paar, doch damals funktionierte es nicht mit den beiden. Nun wirkt es so, als ob die Dinge dieses Mal besser laufen – immerhin verlobten sie sich im April 2022 erneut. Zudem hat der Schauspieler mit J.Lo eine richtige Granate an seiner Seite: Neue Aufnahmen zeigen, wie sexy sie ist.

Auf Instagram postete die "Marry Me"-Darstellerin ein Video und zwei Fotos, auf denen sie in Badekleidung zu sehen ist. Die Sängerin trägt dabei einen schwarzen Triangel-Bikini, darüber einen seidenen schwarzen Kimono mit einem bunten Blumenmuster. Das kombinierte die 52-Jährige mit beigen hohen Schuhen und einer großen Sonnenbrille. Für die Kamera setzt sich J.Lo gekonnt in Szene und bringt ihren durchtrainierten Körper gut zur Geltung. Unter ihren Beitrag schrieb sie: "Sommermodus: Aktiviert."

Die Fans der "Jenny from the Block"-Interpretin reagierten begeistert auf die Fotos. So kommentierte beispielsweise eine Userin: "Heißer geht es einfach nicht mehr." Sogar der offizielle Netflix-Account setzte ein paar Flammen-Emojis unter den Beitrag.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021 in Hollywood

Courtesy of Dolce & Gabbana / MEGA Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez im Februar 2022 in Los Angeles

