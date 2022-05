Werden Fans ihn noch mal im TV sehen? Vor wenigen Wochen hatte diese Nachricht alle Köln 50667-Liebhaber kalt erwischt: Danny Liedtke (32) aka Kevin verließ nach fast zehn Jahren die erfolgreiche Realitysoap. Was für viele Supporter ein absoluter Schock war, ist für den Laiendarsteller nun ein Neuanfang – wie er jetzt Promiflash verrät: Danny hat vorerst nichts mehr mit dem Fernsehbusiness zu tun!

Doch was macht der 32-Jährige stattdessen? Gegenüber Promiflash plaudert er aus, dass er jetzt eine etwas andere Richtung einschlägt. "Ich habe im Mai einen neuen Job als Social-Media-Manager bei einer Pizzeria [...] und ich kümmere mich um den kompletten Online-Content auf Social Media", erzählt er offen im Interview. Dem TV will er aber nicht ganz abschwören. "Was genau jetzt mit TV-Auftritten ist, weiß ich noch nicht. Ich wäre aber Anfragen nicht abgeneigt und würde dann entscheiden, ob ich es machen würde", erzählt Danny.

Die Umstellung nach seinem Exit bei "Köln 50667" wird für den ehemaligen Promi Big Brother-Kandidaten wohl schon enorm sein. Gegenüber Promiflash betont er: "Ich denke, der große Unterschied ist, dass man jetzt auf sich allein gestellt ist und den Alltag selbst managt. Alles, was man tut, dafür ist man selbst verantwortlich", verdeutlicht er weiter.

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ "Köln 50667"-Star Danny Liedtke im Mai 2020

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke in New York 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de