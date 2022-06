Dustin Schöne (36) will es nun auch endlich die ganze Welt wissen lassen: Der Unternehmer und seine Partnerin Lena Gercke (34) werden das zweite Mal Eltern! Am Pfingstmontag mache die erste Germany's next Topmodel-Gewinnern nach vielen Gerüchten öffentlich, dass sie tatsächlich schwanger ist. Nun teilte auch ihr Freund Dustin einen Beitrag dazu und brachte seine Vorfreude mit wenigen, aber gut gewählten Worten zum Ausdruck!

Der Creative Director teilte dieselben beiden Fotos von seiner schwangeren Partnerin vor mediterraner Kulisse – auf dem ersten Schnappschuss hält Dustin seine schon ziemlich runde Lena liebevoll im Arm. Dazu schrieb der werdende Zweifachpapa stolz auf Instagram: "Double Trouble incoming!"

Die Nachricht kommt fast genau zwei Jahre, nachdem Lena und Dustin ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen durften: Die kleine Zoe war am 6. Juli 2020 zur Welt gekommen und stellt seither das Leben des Power-Pärchens auf den Kopf. Ob sie sich über ein Brüderchen oder ein Schwesterchen freuen darf, ließen Lena und Dustin noch offen. Wahrscheinlich ist, dass die Moderatorin und ihr Freund das Geschlecht – wie schon bei Zoe – erst mit der Geburt verkünden werden.

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juni 2022

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de