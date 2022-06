Fritz Wepper (80) plant ein TV-Comeback. Vor über einem Jahr machte der Schauspieler öffentlich, dass er an Hautkrebs erkrankt war. Im Zuge der Behandlung musste er viel Zeit im Krankenhaus und zuletzt in einer Reha-Klinik verbringen. Mittlerweile gilt die Tumorerkrankung als besiegt und Fritz durfte wieder nach Hause. Allzu lange ausruhen möchte er sich dort aber offenbar nicht: Fritz plant, schon bald wieder vor der Kamera zu stehen!

Im Bild-Interview verriet der Um Himmels Willen-Star: "Ich hätte große Lust, wieder eine TV-Rolle zu spielen. Noch müsste es eine Sitz-Rolle sein. Aber auf Krücken kann ich schon wieder gut laufen." Auch einen Podcast aufzunehmen könne er sich vorstellen. "Ideen habe ich genügend", betonte der 80-Jährige.

Seine Zeit zu Hause genießt Fritz aber auch in vollen Zügen. Es sei für ihn das Schönste, wieder im eigenen Bett zu schlafen. Seine Ehefrau Susanne gab zudem preis, was er als Erstes nach seiner Ankunft in den eigenen vier Wänden gemacht hat: "Fritz hat gleich überprüft, ob sein Fernseher mit all seinen bevorzugten Sportprogrammen noch funktioniert. Er ist ja begeisterter Sportgucker."

Anzeige

Getty Images Janina Hartwig und Fritz Wepper in "Um Himmels Willen"

Anzeige

Getty Images Fritz Wepper im September 2017

Anzeige

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de