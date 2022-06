Kehrt Peter Andre (49) etwa bald auf die britischen Bildschirme zurück? Der Musiker war zwischen 2005 und 2009 mit TV-Bekanntheit Katie Price (44) verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. In den vier Jahren nach der Trennung gab der "Mysterious Girl"-Interpret im Reality-Format "Peter Andre: My Life" tiefe Einblicke in sein Privatleben – und tut das vielleicht bald wieder: Denn Peter deutete jetzt sein TV-Comeback an.

In seiner Kolumne für das Magazin OK plauderte Peter nun nämlich über künftige TV-Pläne. Das werten viele als eine Ankündigung, dass er nach gut acht Jahren Reality-Doku-Abstinenz zurückkehren wird. Gemeinsam mit seiner Frau Emily Andre hat der Sänger ebenfalls zwei Kinder. Und alle vier könnten eine Rolle spielen – und ihr eigenes Geld verdienen: "Die Kids sind schon ganz aufgeregt. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, und es wäre eine gute Möglichkeit für sie, ihr Taschengeld aufzubessern und etwas für später zu sparen", verriet Peter.

Wie viel Ehe-Alltag die Fans in der neuen Show mitbekommen, bleibt jedoch fraglich. Denn Emily sei ziemlich eingespannt, wie Peter verrät: "Sie hat beruflich sehr viel um die Ohren, deshalb wird sie nur ab und zu dabei sein." Spannend wird ebenfalls, in welchem Umfang die beiden Kinder des Paares zu sehen sein werden – auf Social Media waren die Gesichter der zwei bislang nicht zu sehen.

Getty Images Der Sänger Peter Andre mit seiner Frau Emily

Getty Images Peter Andre, Sänger

Getty Images Peter Andre und Emily MacDonagh im September 2015

