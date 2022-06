Die Tinte ist endlich trocken! Pixie Lott (31) führte mit Oliver Cheshire (34) sechs Jahre lang eine Beziehung, bis sie sich 2016 verlobten. Mit der Trauung hatte es das Paar aber erst einmal nicht so eilig, so genossen sie noch ihre Zweisamkeit einige Jahre ohne das Ehegelübde. Doch nun haben sie es endlich gewagt: Pixie und Oliver gaben sich das Jawort!

Laut Daily Mail ging das Paar am Montag den Bund der Ehe in der englischen Kathedrale von Ely ein. Bereits davor hatten sie schon einmal einen Hochzeitstermin festgelegt, den sie aber wegen Pixies Terminen und danach aufgrund der Pandemie verschieben musste. Umso schöner, dass es nun endlich geklappt hat: Die Sängerin heiratete in einem weißen seidenen Kleid im Meerjungfrauenschnitt, ihre lockigen Haare trug sie hochgesteckt. An ihrer Seite zeigte sich Oliver in einem dunkelblauen Anzug mit einem hellblauen Hemd. Auch die Gäste zeigten sich in bester Laune und hießen das Brautpaar mit einem Blumenregen zu ihrer Feier willkommen.

Unter den Gästen befanden sich auch einige bekannte Gesichter! So teilte auch Sabrina Elba, Lady Emma Weymouth (36), der Sänger Danny Jones und seine Frau Georgia Horsley den großen Moment mit dem Brautpaar. Pixie erwähnte auch bereits davor gegenüber dem New Magazine, dass sie eine lange Gästeliste geplant hatte: "Ich wollte warten, bis wir die große Party haben könnten – unsere Hochzeit wird eine große Party."

