Wird Pixie Lott (31) ihrem Oliver Cheshire (33) bald das Jawort geben? 2016 verkündete die Sängerin, dass sie und ihr Liebster sich nach sechs Jahren Beziehung verlobt haben. Noch wenige Monate zuvor teilte die Britin mit, dass sie sich eigentlich zu jung für den Bund der Ehe fühle. Zur Trauung kam es bisher nicht. Nun verriet Pixie, wie es um ihre Heiratspläne steht.

Im Interview mit dem New! Magazine teilte die 31-Jährige mit, dass ihre Hochzeit noch in diesem Jahr stattfinden werde. "Wir kommen jetzt in die heiße Phase. Ich hatte immer das Gefühl, dass es in weiter Ferne liegt, aber jetzt kommt es immer näher und wir sind froh, dass wir es endlich tun. Es hat lange auf sich warten lassen", plauderte die "Mama Do"-Interpretin aus. Die Planungen für die Feierlichkeiten seien nun fast abgeschlossen.

Bereits im vergangenen Jahr gab die Britin ein Update zu ihrer geplanten Trauung. Pixie erklärte im "That Gaby Roslin Podcast", dass der Termin mehrere Male aufgrund der aktuellen Gesundheitslage verschoben werden musste. Sie und Oliver hätten damals entschieden zu warten, um ihre Gästeliste nicht kürzen zu müssen.

Getty Images Oliver Cheshire und Pixie Lott im September 2021

Instagram / pixielott Pixie Lott und Oliver Cheshire im Juni 2021

Getty Images Oliver Cheshire mit seiner Verlobten Pixie Lott

