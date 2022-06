Was denkt Liam Payne (28) über Zayn Malik (29)? Nachdem Letzterer 2015 die gemeinsame Boygroup One Direction verlassen hatte, kündigte auch der Rest der Band eine Pause an. Obwohl alle Musiker als Solokünstler Karriere machen, machen aktuell Liam und Zayn eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Liam soll seine Ex-Verlobte Maya Henry (22) betrogen haben, Zayn und Ex-Freundin Gigi Hadid (27) trennten sich 2021 nach seiner angeblichen Prügelattacke gegen Gigis Mutter Yolanda (58). Jetzt sprach Liam über den "Pillowtalk"-Sänger und betonte: Er wird immer hinter Zayn stehen!

In dem Podcast "Impaulsive" redete Liam unter anderem über die zuletzt kursierenden Gewaltvorwürfe gegen seinen ehemaligen Bandkollegen. "Es gibt viele Gründe, warum ich Zayn nicht mag und es gibt viele Gründe, warum ich immer auf seiner Seite sein werde", offenbarte Liam. Außerdem versuchte der "Familiar"-Interpret Zayns angebliche Handlungen zu begründen und zu verstehen: "Wenn ich das hätte durchmachen müssen, was er durchgemacht hat... Meine Eltern sind immer übermäßig unterstützend gewesen [...]. Zayn hatte in dieser Hinsicht eine andere Erziehung." Neben der strengen Erziehung ist ebenfalls bekannt, dass Zayn unter anderem auch an Magersucht und Panikattacken litt.

Liam stellte aber auch klar, dass er Zayns Taten nicht gutheißen möchte: "Ich bin mit keiner seiner Handlungen einverstanden. Was diese Sache angeht, kann ich nicht auf seiner Seite sein. Was ich sagen kann, ist, dass ich es verstehe." Außerdem ergänzte der 28-Jährige, dass er Zayn gerne helfen würde, dafür müsste dieser aber auf Liam zukommen.

Anzeige

Getty Images Liam Payne im Februar 2020

Anzeige

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Anzeige

Getty Images Zayn Malik, One-Direction-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de