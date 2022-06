Tom Cruise (59) ist vor allem aus turbulenten Streifen wie Mission: Impossible bekannt, bei denen er gerne mal waghalsigen Stunts nachgeht. Und auch fernab der Kameras scheint der gebürtige New Yorker ein echter Action-Fan zu sein: Zur Premiere von "Top Gun: Maverick" erschien er nicht etwa in einer Limousine, sondern mit einem Hubschrauber – dafür besitzt er sogar einen Führerschein. Doch das ist längst nicht der einzige Fahrausweis, den Tom vorweisen kann!

In James Cordens (43) "The Late Late Show" verriet der 59-Jährige, dass er viele Genehmigungen habe, die es ihm erlauben, seinen teils nervenaufreibenden Stunts nachzugehen. So besitzt Tom offenbar nicht nur einen Führerschein für herkömmliche Flugzeuge, sondern auch für Jets, größere Motorräder und für Boote. Daneben habe er auch Lizenzen für das Tauchen und das Fallschirmspringen.

Auf den Kinoleinwänden ist der Hollywood-Star aktuell im Action-Drama "Top Gun: Maverick" zu sehen. Dabei handelt es sich allem Anschein nach sogar um Toms größten Kino-Erfolg! Gemeinsam mit der Vorpremiere konnte der Streifen zum Release-Wochenende bereits stattliche 115 Millionen Euro in 62 Ländern einspielen, wie unter anderem Deadline berichtete – so einen Erfolg erzielte der Darsteller mit seinen bisherigen Filmen wohl noch nie.

Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Top Gun: Maverick"

Getty Images Tom Cruise im Mai 2022

Getty Images Tom Cruise, Hollywood-Star

