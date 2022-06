Denise (31) und Henning Merten (32) wollen ihre Liebe noch mal kräftig feiern! Am 9. Juli 2021 gaben sich die ehemaligen Sommerhaus-Bewohner das Jawort. Über ihre Ehe sprechen die Turteltauben offen. Unter anderem plauderten sie aus, dass nach wie vor hin und wieder Eifersucht herrsche und auch die Zweisamkeit in der Patchwork-Familie oft zu kurz kommt. Dennoch sind die beiden total happy miteinander. Promiflash verrieten Henning und Denise nun: Mit einer XXL-Party wollen sie ihren anstehenden ersten Hochzeitstag zelebrieren!

Im Promiflash-Interview im Rahmen der Releaseparty von Eric Sindermann (33) berichteten die Eheleute von ihren Plänen zum ersten Jahrestag ihrer Trauung. "Da gibt es eine dicke fette Party. Wir machen eine After-Wedding-90er-Sause", erzählte Denise. Mit all ihren Freunden und Bekannten soll im großen Stil gefeiert werden. Am Tag der Hochzeit lief nämlich einiges nicht wie geplant – unter anderem das Wetter spielte nicht mit. "Ich kam mit einem durchtrieften Hochzeitskleid vorne an. Viel Unwetter, Regen, Umorganisation", fasste die 31-Jährige zusammen.

Außerdem waren Denise und ihr Sohn Ben-Matteo (3) an dem großen Tag krank. "Um 16 Uhr hieß es für mich: Kleid ausziehen, ab unter die Dusche und zu meinem Kind", erinnerte sie sich. Henning hingegen hat die Hochzeit wohl in bester Erinnerung. "Ich habe davon nichts mitbekommen, ich habe gesoffen", scherzte er.

