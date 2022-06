Mit diesem Tipp hat Johannes Oerding (40) wohl etwas daneben gelegen! Neben Elif oder Kelvin Jones (27) nehmen unter anderem auch Floor Jansen (41) oder Clueso (42) an der diesjährigen Sing meinen Song-Staffel teil. In der heutigen Folge des beliebten Tauschkonzerts werden die Lieder des Gastgebers neu interpretiert. Dabei erinnerte sich der Songwriter an eine Begegnung aus alten Tagen: Vor ihrem Durchbruch hat Johannes Tokio Hotel einen ziemlich miesen Karrieretipp gegeben!

Nach der Performance von Clueso erinnerte sich Johannes an eine witzige Anekdote. Denn schon bevor Tokio Hotel sich mit ihrer Band einen weltweiten Namen gemacht hatten, traf der "An guten Tagen"-Interpret die Jungs im Studio – und hatte einen gut gemeinten Rat für die Boyband. Dabei legte er den angehenden Musikern damals nahe, dass sie sich nicht nur auf das Musikmachen konzentrieren und sie sich unbedingt absichern sollten. "Halbes Jahr später ist Tokio Hotel die größte Band in Europa. [...] Ich habe mich so geschämt, dass ich Gustav und Tom da einen vom Pferd erzählt habe", lachte er innerhalb der gemütlichen Südafrika-Runde.

Vor allem die Performance von Dag-Alex Kopplin und Vincent Stein (38) hat Johannes mächtig umgehauen. Dabei haben die Jungs von SDP seinen Hit "Zwischen Mann und Kind" nicht nur neu interpretiert, sondern kurzerhand ihren eigenen Text für das Lied dargeboten. "Was gibt es denn Geileres, als dass ein Song von mir euch inspiriert hat, irgendwas Neues [...] daraus zu machen?", freute sich Johannes über die Darbietung.

