Chris Pratt (42) scheint unglaublich stolz auf seine Frau zu sein! Ende Mai überraschten der Schauspieler und Katherine Schwarzenegger (32) ihre Fans mit den freudigen Neuigkeiten, dass sie zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Am 21. Mai erblickte die kleine Eloise Christina Schwarzenegger Pratt das Licht der Welt. Nun lief Chris auch zum ersten Mal als frischgebackener Papa über den roten Teppich und schwärmte nur so von seiner Katherine.

Am Montag besuchte der 42-Jährige die Premiere seines neuen Actionstreifens "Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Dabei gab er auch einige Details über seine kleine Tochter Eloise sowie über die gemeinsame Zeit als Familie preis. "Katherine hat einen unglaublichen mütterlichen Instinkt. [...] Sie weiß einfach, was zu tun ist. Ich folge ihrem Beispiel", erzählte der Guardians of the Galaxy-Darsteller gegenüber E! News stolz. Deshalb könne er sich auch gut vorstellen, dass die 32-Jährige keinerlei Probleme damit haben dürfte, ihre Tochter beispielsweise in ein paar Jahren daran zu gewöhnen, aufs Töpfchen zu gehen.

Außerdem scherzte Chris, der mit seiner Ex-Frau Anna Faris (45) ebenfalls einen neunjährigen Sohn hat, dass er dank seiner Rolle in der Jurassic World-Reihe sehr gut damit umgehen könne, die Windeln der kleinen Maus zu wechseln. "Zum Glück riechen sie zwar schlimmer als Dino-Kot, die Ausscheidungen sind aber viel kleiner", berichtete er. Aus diesem Grund sei der Windelwechsel-Dienst leicht zu bewerkstelligen.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Avengers: Endgame"-Premiere in Los Angeles

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, November 2021

Getty Images Chris Pratt auf der "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"-Premiere im Juni 2022

