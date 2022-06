Shakira (45) lässt sich nichts anmerken! Über zehn Jahre verbrachte die Sängerin ihr Leben mit dem Fußballer Gerard Piqué (35) – die beiden haben sogar zwei gemeinsame Kinder. Doch Anfang Juni bestätigte die "Hips Don't Lie"-Interpretin die bereits davor aufgekommenen Gerüchte: Sie hat sich wegen Gerards Seitensprung von dem Fußballer getrennt. Obwohl das Liebes-Aus Shakira wahrscheinlich nicht leicht gefallen ist, zeigte sie sich nun munter im Netz.

Die gebürtige Kolumbianerin meldete sich mit einem Video auf Instagram nach ihrer Trennung wieder zu Wort. In dem Clip sieht man sie gemeinsam mit der Komikerin Liza Koshy und dem Schauspieler Nick Jonas (29) am Set von der Show "Dancing With Myself". Die drei filmten sich während der Werbepause von ihrem Jurypult aus. Dabei amüsieren sie sich sichtlich, denn sie schneiden lustige Grimassen und packen gemeinsam einige Tanz-Moves aus.

Zeigt sich die Sängerin etwa so gut gelaunt, weil sie schon früher mit Gerard abgeschlossen hatte? Denn Shakiras Schwester Lucy Mebarak erklärte gegenüber dem spanischen Magazin La Vanguardia, dass sich das Ganze angebahnt habe. So meinte Lucy, dass die Trennung "möglicherweise absehbar" gewesen sei.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira im Mai 2022

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, Januar 2012

