Wie süß Lilibet Diana (1) doch ist! Die Tochter von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) ist nach Sohn Archie Harrison (3) das zweite Kind der beiden. Anlässlich des ersten Geburtstags der Kleinen ließen sie ihre Eltern von einem Fotografen ablichten, der das Bild sogar teilte. Damit wurde der Öffentlichkeit zum ersten Mal das Gesicht von Lilibet gezeigt, worauf die Fans und Promiflash-Leser begeistert reagierten.

Das Foto zeigt Prinz Harrys Tochter in einem hellblauen Kleid im Gras sitzen, während sie niedlich vor sich hin lächelt. Aus einer Promiflash-Umfrage geht hervor, dass sich die Mehrheit über den Schnappschuss von dem royalen Nachwuchs freute. Von insgesamt 826 Teilnehmern (Stand: 7. Juni, 00:07 Uhr) stimmten 658 Personen – also 79,7 Prozent – dafür ab, dass das ein wirklich tolles Bild von Lilibet ist. Nur 168 Voter, was 20,3 Prozent entspricht, sind der Meinung, dass es bestimmt schönere Bilder von der Enkelin von Queen Elizabeth II. (96) gäbe.

Auch auf Instagram fielen die Kommentare positiv aus. So schrieb ein User: "Wie niedlich. Schön, dass man sie mal sieht und die Queen sie endlich kennenlernen durfte." Vielen Fans fiel dabei auch die Ähnlichkeit zu ihrem Vater auf, wie beispielsweise aus diesem Kommentar hervorgeht: "Ach Gottchen, Harry's Mini me."

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

MEGA / James Whatling Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Volleyballspiel

Misan Harriman Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

