Cora Schumacher (45) und Jenny Elvers (50) scheinen dasselbe Beuteschema zu haben! Im Club der guten Laune treffen die alten Freundinnen momentan wieder aufeinander – und bringen mit ihrem Liebesdreieck um Ex-Kandidat Marc Terenzi (43) so einiges Drama mit in den thailändischen Cluburlaub. Doch auch vor der Show sind sich die einstige Rennfahrerin und die ehemalige Promi Big Brother-Gewinnerin wegen der Männer in die Quere gekommen. Cora und Jenny haben gleichzeitig mit demselben Typen geschlafen!

Cora und Jenny haben sich in der Show bereits so manches Drama um den einstigen SixxPaxx-Stripper geliefert – denn obwohl sich Cora und Marc bereits zu Beginn unter der Bettdecke näherkamen, bandelte Jenny nach ihrem verspäteten Einzug mit dem 43-Jährigen an. Das scheint jedoch nichts Neues für die Ex von Ralf Schumacher (46) zu sein – denn dass sich die beiden Blondinen die Männer teilen, kennt Cora bereits. "Jenny hat den gleichen Typen gebumst wie ich. [...] Gleichzeitig auch noch", plauderte sie gegenüber den anderen Clubbis Theresia Fischer (30), Julian FM Stoeckel (35) und Martin Semmelrogge (66) in der aktuellen Folge aus.

Dabei erinnerte sich Cora auch an den Grund, warum sie sich in der vergangenen Rauswahl für Marc entschieden hatte. "Der hat nachts an mir rumgeschraubt und tagsüber an Jenny", teilte sie ihr Leid mit den anderen Bewohnern ihres Vertrauens. Den Fehler sieht Cora dabei vor allem bei der Schauspielerin – immerhin hätte Jenny diesen "Bitchmove" bewusst provoziert.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Club der guten Laune, Sat.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune"

Sat.1 Jenny Elvers und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune"

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2022

