Findet Michelle (50) so doch noch die große Liebe? Die Musikerin durchlebte in ihrer Vergangenheit schon einige aufregende Beziehungen. Musiker wie Albert Oberloher (59), Matthias Reim (64) oder auch Karsten Walter (29) gehören zu ihren Verflossenen – doch die Beziehungen hatten leider stets ein Verfallsdatum. Ob sich die Blondine bisher die falschen Männer ausgesucht hat? Michelle überlegt nun zumindest, ihr Beuteschema mal zu ändern...

Im MDR Riverboat Leipzig sprach die dreifache Mutter offen über ihr Liebesleben. Die 50-Jährige erklärte, man ziehe stets etwas Bestimmtes an – deshalb überdenke sie nun ihre Vorlieben: "Vielleicht sollte ich mal mein Beuteschema verändern, um an den Richtigen zu gelangen!" Michelle ergänzte, sie stehe in der Regel auf liebe, ruhige Männer. Am Ende lande sie aber eher bei Typen, die das Gegenteil seien.

Aktuell ist Michelle aber auch als Single sehr glücklich. In einem Interview erklärte der Schlagerstar Anfang des Jahres, sich selbst genug zu sein: "Ich bin jetzt bei mir angekommen und weiß, ich brauche keinen Mann mehr, um glücklich zu sein. Ich brauche nur mich!"

Getty Images Michelle und Matthias Reim bei den Mein Star des Jahres Awards, 2012

RTL / Anelia Janeva Michelle, Sängerin

Getty Images Michelle bei den "Mein Star des Jahres"-Awards, 2012

